Tenente Portela – Inscrições abertas para contratação de temporária de professores

Inscrições poderão ser feitas até o dia 12 de agosto, exclusivamente pela internet.

A Prefeitura de Tenente Portela abriu inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores de educação infantil, de anos iniciais e de língua estrangeira (inglês) e de monitor de creche. Os vencimentos variam de R$ 1.267,66 a R$ 1.803,90 e as cargas horárias são de 20 e 40 horas semanais, conforme o cargo.

No total são 31 vagas, sendo que o chamamento ocorrerá de acordo com a efetiva demanda. As inscrições foram abertas no último dia 7 e permanecerão até o dia 12 de gosto de forma exclusivamente eletrônica.

No link a seguir está o edital completo e todas as informações acerca processo.

https://www.tenenteportela.rs.gov.br/concurso/categoria/40/-processo-seletivo-simplificado-contratacao-temporaria-professores-/



Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

