Santo Augusto registra a 34ª morte em decorrência da Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde – SMS e Hospital Bom Pastor – AHBP, confirmaram o 34º óbito por covid-19 em Santo Augusto.

A vítima, uma mulher de 62 anos, Internou no Hospital Bom Pastor de Santo Augusto no dia 25 de julho e dois dias depois foi transferida para o Hospital Bom Pastor de Ijuí. O óbito, ocorreu às 12h50min deste domingo, 08 de agosto no Hospital Bom Pastor de Ijuí, mas por questões técnicas a confirmação foi oficializada no início da tarde de segunda-feira, 09 de agosto.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Santo Augusto tem 10 casos ativos, 10 pessoas em monitoramento e 02 internações em decorrência da Covid-19.

MB Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...