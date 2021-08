Polícia cumpre mandados e prende dois em Humaitá

Compartilhar Pin 0 Compart.



A Polícia Civil, na data de hoje, 10 de agosto de 2021, a através da Delegacia de Polícia de Humaitá, juntamente com as Delegacias de Crissiumal e Três Passos e, com apoio da Brigada Militar, efetuou o cumprimento de mandado judicial de prisão preventiva em desfavor de um indivíduo, recentemente indiciado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na ocasião, ainda, deu-se cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, em Crissiumal, sendo que, durante as diligências, foi efetuada a prisão em flagrante de outro indivíduo, o qual se encontrava no local com uma arma de fogo de uso restrito.

O delegado William Garcez, responsável pela ação, informou que o procedimento realizado será enviado para análise do Poder Judiciário e os presos foram encaminhados ao presídio de Três Passos, onde permanecerão à disposição da justiça.

