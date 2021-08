“Ônibus Lilás” reforça ações de combate à violência contra a mulher em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Ascom

Entre as ações programadas nos 66 anos de Tenente Portela está uma voltada ao combate à violência contra a mulher. Ela é representada pela presença do “Ônibus Lilás”, veículo enviado pelo Departamento de Políticas paras as Mulheres da Secretaria Estadual de Desenvolvimento, Trabalho e Justiça, e que permanecerá no Município até o próximo dia 18. A chegada ocorreu na tarde desta segunda, 9, e foi marcada por um ato realizado na Praça Tenente Portela.

Este veículo é dotado de um espaço onde ocorrerão atendimentos individualizados prestados por vários serviços de proteção a mulher. Uma rede de cooperação foi montada e envolve diversas Secretarias do Governo Municipal. Também participam a Câmara de Vereadores, através da Procuradoria da Mulher; as Polícias Civil e Militar; o Ministério Público; a Defensoria Pública; entre outras instituições.

A programação também prevê atividades itinerantes, com o deslocamento o “Ônibus Lilás” para escolas e comunidades do interior, dos bairros e da Terra Indígena do Guarita.

A coordenação geral é a Secretaria de Assistência Social e Promoção Humana. A titular da pasta, Rosangela Fornari, participou do ato, assim como o vice-prefeito Leônidas Balestrin e a presidente da Câmara Municipal, Irinéia Koch Lena. Estiveram presentes também os secretários de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Leonardo Siqueira; de Políticas Estruturas e Zeladoria, Salete Bettio Sala; de Saúde e Saneamento, Magna Sinhori; e de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias.

Servidores dos órgãos ligados da Assistência Social também compareceram. Um grupo da Primeira Igreja Batista, fez uma apresentação para brindar o público presente. O prefeito Rosemar Sala, não compareceu em função de um compromisso em Porto Alegre.

Fonte: Ascom

