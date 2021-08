Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Policiais militares do 7° BPM prenderam um homem por perturbação do sossego alheio no último final desemana.

Após serem acionados para atendimento da ocorrência, chegaram até a residência, tendo o acusado descumprido as ordens emanadas pelos policiais militares, desacatando e agredindo a guarnição.

O homem foi contido e o som apreendido.

