BM apreende adolescentes por tráfico de entorpecentes em Ijuí

Foto: Brigada Militar

Na tarde de segunda-feira (09/08/2021), após trabalho da equipe de inteligência, foi recebida a informação que dois indivíduos teriam pulado uma grade de ferro de uma residência em frente à feira do produtor, na Rua 24 de Fevereiro, sendo que os indivíduos foram monitorados e observado o momento que um deles entregou uma mochila preta para uma moça que chegou no local.

A suspeita foi abordada logo em seguida e identificada como uma adolescente do sexo feminino, de 14 anos, sendo localizado no interior da mochila que ela carregava 01 balança de precisão, 01 pacote plástico contendo 584g de maconha, 13 porções de maconha embaladas em plástico totalizando 646g e 325g de crack.

Os policiais foram até a residência onde a adolescente havia pegado a mochila com a droga e no local foram localizados outros dois adolescentes do sexo masculino ambos com 15 anos de idade. Não foram localizados moradores no local.

Diante dos fatos os policiais apreenderam os adolescentes, que foram encaminhados até a UPA e posteriormente apresentados na Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido, onde foi feito o registro do fato como tráfico de entorpecentes, sendo dado o devido encaminhamento aos adolescentes infratores.

