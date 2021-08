Argentina prorroga fechamento da fronteira terrestre com o Brasil

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Arquivo Rádio Alto Uruguai

A Argentina prorrogou o fechamento das fronteiras terrestres até o dia 1º de outubro, em decisão administrativa publicada na última sexta-feira (6). Desde o fim do ano passada, o país vizinho restringe a entrada no país, em função do coronavírus.

Até então, a previsão era de restrição até 6 de agosto. No documento, o governo argentino cita a circulação variantes, ressaltando o risco da variante delta.

Pedidos de ingresso são analisados pelo Departamento de Migração, Ministério da Saúde e Ministério de Relações Interiores da Argentina. O consultado argentino em Uruguaiana, Fronteira do Rio Grande do Sul, recomenda que as pessoas não venham até o município para tentar cruzar a fronteira.

O ingresso de caminhoneiros transportadores por via terrestre segue acontecendo. Os caminhoneiros precisam apresentar teste PCR ou RT-LAMP, que utiliza a saliva, para entrar no país vizinho.

O teste tem validade de sete dias a partir da coleta. De segunda a sábado, a passagem é das 8h às 21h, e no domingo, das 8h às 12h.

G1/RS

