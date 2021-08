Secretaria de Saúde do RS confirma novo óbito por Covid-19 em Esperança do Sul

Compartilhar Pin 0 Compart.

O boletim epidemiológico divulgado no sábado pela Secretaria Estadual da Saúde, confirmou um novo óbito por Covid-19 em Esperança do Sul. O município chega agora a 14 óbitos em decorrência da doença.

A vítima é uma mulher de 28 anos que veio a óbito no dia 04 de agosto e só no final de semana teve a confirmação da infecção pelo novo coronavírus, via exame de imagem.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado por Esperança do Sul, o município não tem casos ativos, nem suspeitos da Covid-19.

A Secretaria de Saúde de Esperança do Sul ainda não confirma o óbito pela infecção. Segundo o secretário Ademir da Cruz, a 2ª Coordenadoria Regional de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde se basearam em uma tomografia, sendo que segundo informações oficiais, nem mesmo esse exame apresentou suspeição de Covid-19. Dois exames realizados na vítima apresentaram resultados negativos para Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde de Esperança do Sul vai aguardar se os familiares irão comunicar o resultado da necropsia feita na mulher que veio a óbito e se autorizarão o município a se pronunciar, explica o secretário Ademir.

Fonte: MB Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...