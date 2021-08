Polícia prende casal foragido acusado de roubos a bancos de Miraguaí em 2017

Compartilhar Pin 0 Compart.

Em ação conjunta da Polícia Civil do RS, através das delegacias de polícia de Tenente Portela e Miraguai, do Centro Integrado de Operações de Fronteira do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal, foi realizada na manhã desta segunda-feira, 9 de agosto, a prisão dos foragidos Camila Lorenzon Gonzatto e Misael da Silva da Cruz.

A prisão ocorreu durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Fórum da Comarca de Tenente Portela.

Segundo o Delegado de Policia Roberto Fagundes Audino, os presos estavam na situação de foragidos da justiça desde março de 2017 e ambos respondem a processo por roubo ao Sicredi e Banrisul ocorrido na cidade de Miraguai/RS.

