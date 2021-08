Capotamento é registrado ERS 518 entre os munícipios de Campo Novo e Braga

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Observador Regional

Por volta das 17h15min de sábado (07) na ERS 518 entre ao municípios de Campo Novo e Braga ocorreu um acidente envolvendo uma camionete S10, cor prata, emplacada em Campo Novo.

O veículo se deslocava no sentido de Braga a Campo Novo quando por motivos desconhecidos o condutor perdeu o controle do mesmo bateu em um barranco e veio a capotar no outro lado da pista.

No veículo estavam dois homens que foram socorridos pelas ambulâncias dos municípios de Campo Novo e Braga e conduzidos ao Hospital daquela cidade e posteriormente transferidos ao Hospital de Tenente Portela.

A Polícia Rodoviária Estadual compareceu no local registrou o acidente e controlou o tráfego.

Fonte: Observador Regional

