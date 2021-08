BM de Ijuí recupera trator agrícola adquirido através de estelionato

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Nesse domingo (08/08/2020), chegou ao conhecimento da Brigada Militar de Ijuí, que uma vítima residente na em Capão do Cipó havia caído no golpe do falso depósito, na venda de um trator Massey Ferguson 95X de cor vermelha, o qual poderia estar na cidade de Ijuí.

Diante das informações foram feitas diligências no intuito de localizar o referido trator, sendo que uma guarnição da Força Tática localizou a máquina. No momento da localização, também chegou ao local um guincho particular informando que teria sido contratado para transportar o referido trator até a cidade de Cruz Alta.

A vítima foi contatada e reconheceu o implemento, confirmando se tratar do mesmo trator da sua propriedade envolvido no golpe, bem como forneceu maiores dados que confirmaram a ocorrência de estelionato a qual foi registrada junto a Brigada Militar de Capão do Cipó.

Diante dos fatos, os policiais solicitaram a remoção do trator pelo Auto Guincho JRM de Ijuí, o qual ficará no local à disposição do proprietário.

