Aberto processo de contratação temporária de professores de Língua Portuguesa e Matemática no RS

Foto: divulgação

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Educação do RS (Seduc) deu início à contratação temporária de cerca de quatro mil professores de Língua Portuguesa e Matemática para escolas de todo o Estado.

Os educadores irão suprir a demanda do aumento de carga horária nessas disciplinas, que ocorrerá no segundo semestre de 2021, integrando as ações voltadas para a recuperação e a aceleração da aprendizagem dos alunos. A divulgação das vagas ocorre ao longo desta sexta-feira, 6, no site da Seduc.

Os candidatos inscritos nos processos de seleção dos anos de 2019, 2020 e 2021, terão 48 horas úteis para manifestar interesse – a partir da divulgação da vaga disponível. Para isso, é necessário que todos mantenham seu cadastro atualizado e fiquem atentos ao e-mail que receberão com a disponibilidade da vaga.

A manifestação de interesse se dará através do e-mail recebido pelo candidato. Apenas aqueles que não receberem a divulgação via e-mail (os inscritos em 2019), deverão entrar em contato diretamente com a CRE de abrangência de sua região, conforme as especificações do edital.

Os professores que já atuam na rede, seja por contrato temporário ou concurso público, poderão solicitar ampliação de sua carga horária junto à direção de sua escola ou CRE.

Governo do RS

