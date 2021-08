Nova massa de ar polar chega ao RS nesta semana

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: MetSul Meteorologia/reprodução

Nova massa de ar polar chega ao Brasil nesta semana. O ar frio avança pela Argentina e vai começar a ingressar no Sul do país entre terça e quarta-feira com queda acentuada da temperatura que encerrará a sequência de dias quentes e de temperatura acima da média de agosto.

A MetSul pontua que não deve ser esperada uma incursão de ar polar com características das três grandes ondas polares que atingiram o Brasil nos últimos 45 dias, a do final do mês de junho e as que chegaram na terceira e última semanas de julho. Esta massa de ar polar é menos intensa e sua influência no território brasileiro será menos abrangente. O resfriamento esperado, assim, mesmo sendo relevante, não será tão significativo como nas últimas três ondas de frio.

O ar polar será precedido por uma frente fria que trará chuva para os três estados do Sul do Brasil, mas cujos volumes de precipitação devem ficar aquém da necessidade hídrica da região pela prolongada estiagem no Centro-Sul do país. A queda da temperatura terá início pelo Rio Grande do Sul entre terça e quarta-feira. Na maioria das cidades gaúchas, as mínimas da terça devem se dar à noite, logo no final do dia, à medida que o ar polar irá ingressar no decorrer do dia com vento.

As madrugadas mais frias neste novo episódio de ar polar deverão ser as da quinta e da sexta, mas, em particular da quinta. Porto Alegre, por exemplo, pode ter 9ºC ou 10ºC na quarta de mínima, 4ºC ou 5ºC na sexta, 7ºC ou 8ºC na sexta e ao redor de 11ºC saba que vem. Como se vê, uma madrugada deve ser mais gelada na capital gaúcha e o frio vai logo enfraquecer na sequência, como é comum em agosto com as onda de frio – mesmo as mais fortes – apresentando mais curta duração.

O interior gaúcho deve ter cenário semelhante com as madrugadas mais frias ocorrendo entre quarta e sexta. No Oeste e no Sul, pelo tempo mais aberto e seco, a madrugada de quarta deve ser mais fria na comparação com outras regiões. A fronteira com o Uruguai deve ter mínimas de 1ºC a 3ºC na quarta, -2ºC a 0ºC na quinta, e 3ºC a 5ºC na sexta-feira.

Os Aparados da Serra, por sua vez, a região mais fria do Rio Grande do Sul, deve sentir o resfriamento mais a partir da quarta-feira, quando as mínimas devem ocorrer no fim do dia com 3ºC ou 4ºC durante a noite. Na quinta, o amanhecer pode ter -2ºC ou -1ºC em alguns pontos. Na sexta, as mínimas devem ficar ao redor de 0ºC. Portanto, muito menos frio que o testemunhado no final de julho, quando chegou a fazer -7,2ºC em Vacaria, a menor mínima deste ano no Rio Grande do Sul e que dificilmente será batida.

Esta será uma incursão de ar polar com maior impacto no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde mínimas negativas devem ocorrer no Planalto Sul, especialmente quinta e na sexta. No Paraná, a queda da temperatura será acentuada, mas não se espera frio tão intenso.

Em São Paulo, que sofreu muito com a geada em junho e julho com a menor mínima na capital paulista em julho desde 2000 e a segunda menor para qualquer mês neste século, haverá queda de temperatura. O reflexo maior, entretanto, deve ser tempo instável com períodos de chuva e garoa entre quarta e sábado.

É por este cenário que não se espera um evento de geada abrangente nesta massa de ar frio com o fenômeno mais limitado aos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Os mapas acima mostram as projeções de geada para quinta e sexta-feira no Centro-Sul do Brasil, de acordo com a projeção do modelo canadense, disponível para o assinante com duas atualizações diárias na seção de mapas da página.

Como se observa pelos mapas, a perspectiva de geada é bem diferente do últimos três eventos de frio com o fenômeno mais limitado ao Sul do Brasil e mais nos estados gaúcho e catarinense. Com isso, desta vez, não há risco para cana-de-açúcar, café ou cítricos da Região Sudeste.

A massa de ar frio, por fim, trará máximas mais baixas à tarde na quarta-feira e na quinta-feira e o vento deve aumentar a percepção de frio na quarta. As máximas em Porto Alegre, por exemplo, devem ficar ao redor dos 15ºC nos dois dias, quando a média máxima histórica de agosto na capital gaúcha é de 20,3ºC. Na sexta, a temperatura já rapidamente começa a se elevar e a tarde já pode ter 18ºC ou 19ºC, passando dos 20ºC no sábado.

MetSul Meteorologia

