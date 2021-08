Dentro do Jogo: Um grande resultado no Maracanã

Compartilhar Pin 0 Compart.

No atual momento colorado, nem o seu torcedor mais otimista esperava o resultado conquistado em cima do Flamengo no Maracanã.

Uma atuação digna para merecer os três pontos, com mais garra e vontade. O resultado e como ele foi construído significa muito para o Inter.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Contra um dos melhores elencos do Brasil, o colorado soube suportar a pressão flamenguista.

O Inter foi para jogar fechado na defesa e sair rápido nos contra-ataques. Estratégia que quando encaixou deu certo, os quatros gols se originaram em saídas de contra-ataques.

Tudo combinado com o time mais encaixado, tomadas de decisões corretas e atuações seguras tanto do coletivo como no individual.

Ainda não está tudo a mil maravilhas, tem o que melhorar, mas o time já mostra o nível de futebol que consegue jogar. Não pode regredir, tem que seguir em evolução.

Poucos conseguem vencer lá, muito menos com goleada. O Inter colocou o Flamengo na roda e venceu. Um grande resultado para o colorado começar a se reerguer no brasileirão.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

Curtir isso: Curtir Carregando...