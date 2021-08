PRF apreende carga de bebidas ilegais em Cruz Alta

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Reprodução

Na manhã de sexta-feira, 06, por volta das 10h30, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu diversas garrafas de bebidas estrangeiras importadas ilegalmente.

Policiais Rodoviários Federais realizavam ação de combate ao crime na BR 158 quando suspeitaram um veículo Gol com placas de Barão do Cotegipe. Ao abordarem o veículo, no km 196, junto à Unidade Operacional, os PRFs encontraram uma carga de bebidas de origem estrangeira, 180 litros de bebidas diversas, entre whiskys, espumantes e vodkas, que foram introduzidas ilegalmente no Brasil.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

As bebidas, avaliadas em aproximadamente R$ 10.000,00, foram carregadas na fronteira com o Uruguai e seriam levadas até Erechim.

As bebidas apreendidas e entregues no órgão alfandegário nacional, o condutor do veículo responderá a procedimento fiscal junto à Receita Federal.

PRF

Curtir isso: Curtir Carregando...