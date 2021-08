Noroeste gaúcho pode ter temperatura de 30°C neste final de semana

Compartilhar Pin 0 Compart.

A previsão do tempo para o fim de semana de Dias dos Pais é de muito sol e calor no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco e quente atua no Sul do Brasil, atuando com maior intensidade sobre o estado gaúcho pela influência de corrente de jato em baixos níveis da atmosfera que garante o aporte de ar quente, favorecendo temperatura muito acima dos padrões médios desta época do ano.

As primeiras horas deste sábado ainda têm nuvens altas em parte do Rio Grande do Sul, especialmente no Norte e no Leste do Estado, mas a nebulosidade se afasta e o sol vai predominar no território gaúcho com amplos períodos de céu claro no decorrer do dia. O céu estará azul em quase todo o Estado durante a tarde que vai ser muito agradável para os padrões de um mês de inverno.

O sábado começa um pouco frio ou ameno, conforme a região, e pode ter bancos muito isolados de nevoeiro ou neblina. Com o tempo muito aberto e uma massa de ar quente no Estado, a temperatura se eleva rapidamente durante a manhã e a tarde terá máximas altas para esta época do ano, inclusive com calor em algumas cidades.

A temperatura em Porto Alegre deve variar entre 12ºC de mínima e uma máxima de 26ºC ou 27ºC, mas pontos da área metropolitana podem bater entre 27ºC e 29ºC à tarde, o que também é esperado no Oeste e no Noroeste gaúcho.

DOMINGO DE DIA DOS PAIS DE SOL

O Domingo de Dia dos Pais no Rio Grande do Sul será marcado por tempo ensolarado com amplos períodos de céu claro na maioria das regiões durante a madrugada e o período. Com a atmosfera muito estável, o amanhecer deve registrar neblina e nevoeiro em setores bastante isolados.

Da tarde para a noite, entretanto, começam a ingressar nuvens no Estado a partir do Oeste e do Sul pela aproximação de uma frente fria que vai mudar o tempo entre segunda e terça-feira.

O dia começa ameno com mínimas acima dos 10ºC na maioria dos municípios e deverá ter uma tarde quente para agosto, com calor em diversas cidades, pela atuação de massa de ar quente sobre o território gaúcho, o que será excelente para os papais se divertirem com os filhos ao ar livre no churrasco de casa ou nos parques.

A temperatura mínima em Porto Alegre no domingo ficará ao redor de 14ºC ou 15ºC ao passo que a máxima à tarde pode bater em 27ºC ou 28ºC na maioria dos bairros.

Os vales, o Oeste e o Noroeste do Rio Grande do Sul devem ter máximas mais altas, ao redor dos 30ºC ou até superando um pouco a marca em algumas localidades.

MetSul Meteorologia

