Homens são presos com arma e munições em Crissiumal

Foto: Pelotão de Crissiumal / 7º BPM

Na noite da sexta-feira (06/08), Policiais Militares do 7º BPM, na Vila Mirim no município de Crissiumal, após receberem denúncias anônimas de que duas pessoas estariam efetuando disparos de arma de fogo em via pública, realizaram diligências e prenderam dois homens.

Além de um revólver calibre .38, foram apreendidas munição do mesmo, munições de calibre 357 e calibre 12.

Também foram apreendidos estojos deflagrados de munição calibre .38, calibre 357, calibre 32, calibre 12, duas máscaras, uma balaclava e drogas.

