MP acompanha investigação policial em caso de menina Kaingang encontrada morta em Redentora

O Ministério Público em Coronel Bicaco, por meio do promotor de Justiça Miguel Germano Podanosche, está acompanhando as investigações policiais do caso da jovem kaingang, de 14 anos, que foi encontrada morta na tarde de quarta-feira, dia 4 de agosto, em terra indígena no município de Redentora, localizada na região noroeste do Estado.

“O caso, por envolver uma investigação complexa, está sob sigilo. Por enquanto, o MP está colaborando com a Delegacia de Polícia e aguardando que o inquérito policial seja concluído, para que então se busque a punição da pessoa ou das pessoas envolvidas no fato”, disse o promotor.

