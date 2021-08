Derrubadas: Anta é encontrada morta no Parque Estadual do Turvo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Parque Estadual do Turvo

As operações de rotina no combate a caça ilegal no Parque Estadual do Turvo seguem sendo realizadas pelos guarda-parques. A cada dia que passa fica notória a ganância e crueldade dos caçadores ilegais.

Nesta semana os guardas-parques, em operação de rotina, identificaram mais um acampamento no interior da Unidade de Conservação. Além do acampamento, dezenas de cevas e jirais foram destruídos. Uma jovem de Anta foi encontrada morta muito próximo a uma carcaça de outra anta adulta abatida.

Em postagem na página oficial do Parque, a direção enfatiza que estes fatos criminosos refletem, “a ignorância humana presente no Parque Estadual do Turvo”.

Fonte/Redação: MB Notícias

