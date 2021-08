Carne apreendida em operações em Nova Candelária e Alecrim, foram doadas à 38 entidades assistenciais da região

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: SEAPDR

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) realizou, entre os dias 02 e 04/08, a entrega de 4.520 kg de carne bovina resfriada, desossada, proveniente de abate sanitário, nas regionais de Santa Rosa e São Luiz Gonzaga.

O abate é proveniente da apreensão de bovinos sem comprovação de origem na região. O trabalho de abate, desossa, embalagem e entrega às entidades contou com a colaboração do Cispoa 913, Frigorífico A. Zago, de Boa Vista do Buricá. O frigorífico conta com inspeção estadual e a carne apresentou-se apta ao consumo humano. De acordo com o Diretor Adjunto do DDA/SEAPDR, Henrique Bueno, “é uma ação sanitária conjugada a uma ação social de suma importância para a sociedade gaúcha”.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

A operação ocorreu em julho, a partir de denúncia de gado sem comprovação de origem, em uma propriedade rural de Nova Candelária. A equipe do Programa Sentinela, da SEAPDR, contou com cinco fiscais estaduais agropecuários e três técnicos e foi realizada em conjunto com a Brigada Militar.

Uma segunda operação do Programa Sentinela, resultou na doação de 500 kg de carne bovina desossada e resfriada hoje (04/08). O abate também foi realizado no Cispoa 913 em Boa Vista do Buricá. A operação ocorreu em Alecrim e resultou na apreensão e abate sanitário de oito bovinos que estavam sendo transportados clandestinamente da Argentina para o Brasil.

As entidades

As 32 entidades assistenciais das regionais de Santa Rosa e São Luiz Gonzaga beneficiadas com a ação da Secretaria em Nova Candelária foram:

APAE de Alegria, Associação Hospitalar de Boa Vista do Buricá, Lar Bom Pastor de Ivagaci de Boa Vista do Buricá, APAE de Boa Vista do Buricá, Associação Hospitalar Padre Benedito Meister de Campina das Missões, Hospital de Campo Novo, APAE de Campo Novo, Associação Hospitalar Santo Afonso de Cândido Godói, APAE de Crissiumal, Associação Bem Estar do Menor de Crissiumal (ABEMEC), Hospital de Caridade de Crissiumal, Sociedade Beneficente de Amparo ao Idoso de Crissiumal, Hospital São José de Giruá, APAE de Giruá, Lar da Velhice de Giruá, APAE de Horizontina, Associação Beneficente Hospitalar Oswaldo Cruz de Horizontina, Lar Santa Luzia de Horizontina, APAE de Humaitá, Hospital Comunitário Adesco de Humaitá, Prefeitura de Nova Candelária – Sec. Educação e Assistência Social, APAE de Independência, Lar do Idoso de Santa Rosa, – Associação Mãos que Acolhem de Santa Rosa, Assoc. dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Santa Rosa, APAE de Santa Rosa, Associação Beneficente Espaço Feliz de Santa Rosa, Hospital São Gregório de São Martinho, APAE de São Martinho, APAE de Três de Maio, Associação dos Amigos dos Idosos de Três de Maio e Hospital de Caridade de Tucunduva.

As seis entidades beneficiadas com a operação da SEAPDR em Alecrim foram: Hospital de caridade de Alecrim, Associação Vida Plena, Amor Exigente de Alecrim, Hospital de Caridade de Santo Cristo, Hospital de Caridade de Porto Lucena, Centro de Assistência Médica e Social de Tuparendi e Associação do Bem Estar do Menor de Crissiumal.

Fonte: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR)

Curtir isso: Curtir Carregando...