Barra do Guarita assina pré-contrato de R$ 1,5 milhão para melhorias no município

Foto: Marcos Benites – MB Notícias

O prefeito municipal de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott, anunciou nesta semana a assinatura de um pré-contrato com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1,5 milhão.

O valor assim que liberado será usado para melhorar a infraestrutura do município. Várias ruas serão asfaltadas, com objetivo de acabar com a poeira criada pela circulação de veículos e trazer maior conforto, valorização e acessibilidade aos munícipes.

O Prefeito Rodrigo ainda destacou que o município está realizando o asfaltamento do Bairro Evangélico, onde a base está quase pronta e ainda será asfaltada as ruas do Bairro Progresso, tudo isso com recursos próprios. Segundo o prefeito já existe um ante projeto que prevê o asfaltamento de grande parte das ruas da cidade.

Também já foi iniciada a obra de asfaltamento na localidade de Jaboticaba, interior do município, onde a tubulação já foi colocada dando início às obras.

Segundo nos relatou o prefeito, a assinatura do pré-contrato só foi possível pelo trabalho incansável de vários setores da administração municipal e devido ao município de Barra do Guarita atender a todas as exigências documentais necessárias juntos a Caixa Econômica Federal e principalmente com a Secretaria do Tesouro Nacional que é quem avalia e aprova a liberação da verba. Foram quatro meses de trabalho e envios dos documentos necessários para a aprovação.

O próximo passo agora é a assinatura do contrato. Para que isso ocorra é necessário primeiro a publicação do despacho no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer em até 30 dias.

Rodrigo agradeceu também aos vereadores que tem aprovado os projetos que vem de encontro ao crescimento do município e também os edis pelo dialogo com o executivo, fazendo com que Barra do Guarita cresça e se torne uma cidade cada vez melhor aos seus moradores de todas as comunidades.

Fonte: MB Notícias

