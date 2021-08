Bandidos furtam caminhão em Getúlio Vargas e são presos após tombar veículo em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: João Victor Lopes/ Rádio Uirapuru

Na madrugada desta quinta-feira (05), o 3°Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar, efetuou a prisão de dois indivíduos, pelo crime de furto de veículo. A prisão foi na Avenida Brasil, Petrópolis, após o tombamento do caminhão.

Por volta da 01h30min, a guarnição do 3°BPChoque estava abastecimento a viatura, no Posto Petrópolis, quando visualizou um caminhão Mercedes-Benz 1620, branco, que deslocava sentido Centro. O caminhão após entrar na curva da Avenida, acabou tombando em frente ao Razera Agrícola. Os policiais ao aproximar para realizar o socorro, dois elementos saltaram da cabine e correram desesperados, sendo ambos acompanhados e abordados pelos policiais. De imediato os meliantes comunicaram os PMs que haviam furtado o veículo próximo à cidade de Getúlio Vargas.

Os dois indivíduos foram identificados com iniciais A.B.V. e C.T.R., ambos com vasta ficha criminal.

Durante a pesquisa do caminhão via sistema, não havia registro de furto, então foi realizado contato com o proprietário via telefone, através dos dados que constavam no sistema. O caminhão estava carregado de farinha de trigo, que ficou espalhada na pista e no canteiro central. O Corpo de Bombeiros Militar deslocou em apoio para estancar o vazamento de diesel e aplicaram um produto biodegradável para absorver o diesel e também evitar danos ambientais.

Diante do fato foi dado voz de prisão para os acusados. Ambos reclamavam de dores e foram levados ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), para exames de lesão, posterior foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Passo Fundo para esclarecimento dos fatos. A autoridade policial optou por lavrar um registro simples por furto qualificado com concurso de agentes.

O Auto Guincho Petrópolis foi acionado para fazer o destombamento do caminhão e a remoção do veículo.

Fonte: Rádio Uirapuru

