TAC empresta jovem promessa ao Internacional de Porto Alegre

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Futebol Com Vida

O Três Passos Atlético Clube – TAC, através do projeto Futebol Com Vida do empresário Sandro Becker, fechou esta semana o empréstimo de mais um atleta revelado nas categorias de base, que está indo pra uma grande equipe do futebol brasileiro.

Trata-se do meia Kauan da Luz que assinou contrato com o Sport Club Internacional de Porto Alegre.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

A assessoria de comunicação do projeto Futebol Com Vida ressalta que mesmo com as dificuldades em meio a pandemia, sempre buscou o melhor para os atletas, aperfeiçoando os treinamentos e fazendo jogos importantes. Foi assim que Kauan se destacou e hoje começa uma nova jornada em sua carreira.

Fonte: MB Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...