Prefeito de Coronel Bicaco, Jurandir da Silva se afasta para tratamento de saúde e Arleu Valadar assume o executivo

Foto: Prefeitura de Coronel Bicaco

Desde a última segunda, dia 2 de agosto, está no comando do Executivo Bicaquense, o Vice Prefeito Arleu Valadar Machado, que por motivos de afastamento do Prefeito Jurandir da Silva , para tratamento de saúde, exercerá o cargo de governante do Município até o dia 17 de agosto.

Arleu vinha acompanhando presencialmente os principais trabalhos do Executivo Municipal, e está em perfeita sintonia com as agendas de serviços que estão sendo realizados, tendo participado inclusive da recente reunião de avaliação dos primeiros 6 meses de governo, onde também foram estabelecidas as principais ações para os próximos meses.

O Prefeito em Exercício Arleu Valadar , vem despachando normalmente no seu gabinete, e tem recebido lideranças municipais e a população em geral, assim como tem estado em contato direto com os Secretários, na solução das principais demandas. Uma parte do tempo também esta sendo dedicada ao acompanhamento presencial de obras e ações de outras secretarias municipais.

Prefeitura de Coronel Bicaco

