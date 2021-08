Homem é preso após estuprar e engravidar filha de 12 anos em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foi preso, na tarde de quarta-feira, 04, um homem investigado de ter cometido estupro de vulnerável, em Passo Fundo.

O homem, de 39 anos de idade, teve uma prisão preventiva decretada. Ele é suspeito de ter estuprado a própria filha, de 12 anos e engravidado a menina. O caso aconteceu no dia 15 de abril de 2020.

Segundo a Polícia Civil, exames de DNA comprovaram a informação.

Ele foi preso na sua casa, no Bairro Petrópolis, e será encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo.

A operação foi realizada pelos agentes da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente de Passo Fundo, juntamente com chefe das investigações, comissário Oscar Cabral e sob a coordenação do delegado Mario C. Pezzi.

Fonte: Rádio Planalto News

