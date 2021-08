Voos de Santa Rosa à Porto Alegre foram retomados

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Santa Rosa

Santa Rosa conta novamente com voos para a capital. O ato de retomada foi realizado nessa terça-feira(03), e contou com a presença de autoridades e políticos. A atividade faz parte da programação dos 90 anos de Santa Rosa.

A aeronave Cessna Grand Caravan, de nove lugares, da Azul Conecta, empresa sub-regional da Azul Linhas Aéreas pousou no Aeroporto Municipal Luís Alberto Lehr às 12h45min. Logo que pousou passou pelo tradicional “batismo” realizado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Rosa. Na oportunidade o vice-prefeito de Santa Rosa, Aldemir Ulrich, destacou a importância e a necessidade de se encurtar distâncias para que o progresso e desenvolvimento de Santa Rosa e região possa ocorrer de maneira mais ágil, “Estamos muito felizes com esse marcante dia. Com os voos vamos poder acelerar ainda mais nosso desenvolvimento”.

O Secretário de Turismo do estado, Ronaldo Santini, representando o Governador Eduardo Leite, esteve presente, assim como, o Deputado Estadual, Aloísio Classmann, vereadores, secretários da administração e representantes de entidades e imprensa. O Assessor da Presidência da Azul Linhas Aéreas, Ronaldo Veras salientou a importância da retomada dos voos regionais, “A prefeitura foi fundamental para esse acontecimento, pois fizeram em tempo recorde, todas as adaptações necessárias. É um equipamento totalmente seguro, sofisticado, fazendo com que a gente possa oferecer o que se tem de melhor no mercado”.

O retorno para Porto Alegre foi às 13h30min, o primeiro voo de retomada teve a bordo a família Bohn. Naturais de Santa Rosa, atualmente moram em Macapá/AP. Sandra Bohn falou como foi para eles ter a oportunidade de pegar o voo desde Santa Rosa, “Facilitou muito para nós, pois, de Porto Alegre para cá também é sempre longe, difícil, nossa com esse voo ajudou muito”. Nesse primeiro momento, o serviço ocorrerá nas terças e sextas-feiras com escala em São Borja na vinda de Porto Alegre. Sai de Poa às 9h e chega aqui às 12h25min. E sai de Santa Rosa às 12h50min e chega lá às 14h30min.

A partir de outubro, a Azul irá disponibilizar voos regulares e diretos nas terças, quintas e domingos, com saída de Porto Alegre às 17h45min e retorno para a capital, às 21h.

