F100 é destruída pelo fogo no interior de Itapiranga (SC)

Foto: Corpo de Bombeiros

Uma Ford F100 foi completamente destruída pelo fogo, por volta das 14h35 de terça-feira, 03 de agosto, em Linha Conceição, interior de Itapiranga – SC.

A guarnição do Corpo de Bombeiros de Itapiranga foi acionada e deslocou-se até o interior, para atender a ocorrência de incêndio no veiculo ano 1997.

Ao chegarem ao local, os Bombeiros constataram que o fogo já havia consumido toda a estrutura do veiculo. Foi realizado a extinção das chamas e o rescaldo.

O veiculo estava carregado com carvão e possivelmente foi essa a causa do sinistro, já que o proprietário havia retirado durante a manhã de ontem, o carvão dos fornos e o depositou em cima da caminhoneta, que era usada para o transporte do produto aos seus clientes.

