Corpo de mulher dilacerado é encontrado na Reserva Indígena do Guarita

Compartilhar Pin 0 Compart.

O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde desta quarta-feira, 4 de agosto, na Reserva Indígena do Guarita, em território do município de Redentora.

A mulher estava apenas com os membros superiores intactos, da cintura para baixo apenas os ossos. A Brigada Militar foi comunicada pelas lideranças indígenas do setor de Estiva sobre o fato por volta das 15h30. Neste momento o local está isolado e é aguardada a perícia do IGP para realizar o levantamento.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Na foto que circula nas redes sociais e que teve sua autenticidade confirmada é possível observar algo semelhante a um rastro de um veículo, o que pode indicar que o corpo foi desovado no local.

As investigações ficaram a cargo do Delegado de Polícia Civil, Vilmar Alaídes Schaefer, o qual iremos contatar após a autoridade policial tomar ciência de todos os fatos.

A vítima ainda não foi identificada.

Curtir isso: Curtir Carregando...