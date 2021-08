Colisão entre carro e moto no centro de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um carro e uma motocicleta se envolveram num acidente de trânsito no início da tarde desta quarta-feira, 4 de agosto, no centro de Tenente Portela.

A colisão colisão ocorreu por volta das 13h na rua Tupis em frente a uma lavagem de carros ao lado de um Supermercado. O condutor da moto foi socorrido pelo SAMU e conduzido ao Hospital Santo Antônio onde deverá passar por uma bateria de exames para determinar a gravidade dos ferimentos. Informações preliminares dão conta de que não são graves suas lesões.

A reportagem do site Portela Online conversou com o motorista do Fiat Uno envolvido no acidente. De acordo com seus relatos, ele não percebeu a presença da moto quando realizava uma manobra na pista.

