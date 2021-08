Tempo firme com frio ao amanhecer e tardes mais quentes no RS nos próximos dias

Compartilhar Pin 0 Compart.

O frio volta a aumentar e o amanhecer desta terça será gelado mais uma vez no Rio Grande do Sul com mínimas menores que as registradas no começo da segunda-feira. Esta intensificação do frio, entretanto, é temporária e se limita mais ao período noturno, uma vez que a tendência na segunda metade da semana é de elevação tanto das mínimas como das máximas.

O sol aparece no Rio Grande do Sul nesta terça sob influência de ar seco e frio de alta pressão, mas nuvens ingressam pelo Oeste. O frio volta a se intensificar na madrugada e o amanhecer será gelado com geada em várias regiões. O frio será maior em baixadas com marcas negativas em locais de maior altitude. Será o oitavo dia consecutivo com marcas abaixo de zero.

Modelos projetam até 5ºC a 7ºC para Porto Alegre e 3ºC a 5ºC de mínimas na Grande Porto Alegre, mas nevoeiro e nuvens baixas vão comprometer o resfriamento indicado pelas simulações na área metropolitana e em outros pontos do Estado e não fará tanto frio como projetam.

Os Aparados da Serra podem ter -1ºC a -3ºC na região de Ausentes. Marcas perto de 0ºC podem ocorrer em baixadas do Noroeste do Estado e pontos de baixadas do Planalto, como na região de Soledade, também podem ter marcas negativas.

Nevoeiro, neblina e nuvens baixas são esperados na madrugada, ao amanhecer e de manhã em muitos locais, sobretudo do Sul e do Leste do Estado, devendo até garoar em alguns pontos com a grande densidade das nuvens baixas junto à superfície. São os casos da região de Pelotas e Rio Grande, da Costa Doce e outras áreas do entorno da Lagoa dos Patos.

Já a tarde será muito agradável nesta terça e amena na maioria das regiões. Em locais em que o nevoeiro tardar a se dissipar a sensação de frio, porém, deve permanecer.

Previsão da MetSul é de uma máxima de 17ºC para esta terça em Porto Alegre, semelhante a de hoje, e de até 22ºC na região de Santa Rosa, no Noroeste gaúcho.

MetSul Meteorologia

