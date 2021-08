Motorista sem habilitação é flagrado transportando casa na BR-470, em Carlos Barbosa

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

Uma ocorrência inusitada mobilizou o efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta terça-feira (3). Os agentes foram acionados para o atendimento de um acidente entre um caminhão, que transportava uma casa, e um carro de modelo Ford Focus na BR-470, em Carlos Barbosa.

Ao chegar no local, a guarnição identificou que o motorista do veículo mais pesado, que ocupava duas faixas da rodovia, não possuía a habilitação necessária para realizar um traslado do tipo. A pista estava escura e, por causa do volume da residência, o caminhão estava mais largo e mais alto que o permitido pela Legislação.

Ainda conforme a PRF, o transportador circulava com sinalização incorreta e licenciamento vencido. O condutor foi autuado e teve o veículo retido fora da rodovia, em local seguro, até a chegada de um motorista habilitado e a solução de todos os problemas de segurança. Ninguém ficou ferido em razão do acidente.

Fonte: Rádio Guaíba

