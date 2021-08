Itapiranga (SC) confirma o retorno das aulas 100% presenciais na Rede Municipal de Ensino

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: prefeitura de Itapiranga/divulgação

Com o ensino híbrido vigente desde o início do ano, agora o Governo Municipal de Itapiranga-SC, por meio da secretaria de Educação, Cultura e Desporto, vai retomar as aulas 100% presenciais em todas as unidades escolares da rede municipal de ensino, a partir do dia 09 de agosto. O primeiro grupo a voltar à sala de aula será o Ensino Fundamental, ou seja, alunos do 1° ao 9º ano. O retorno atenderá o regramento previsto nos Planos de Contingência, com o propósito de manter as medidas preventivas para evitar a disseminação e contágio pelo coronavírus.

De acordo com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Elaine Kummer Mueller, o retorno 100% presencial dos alunos às escolas foi amplamente debatido entre o Executivo, secretaria de Educação e órgãos de saúde. “Nossa decisão leva em consideração a queda de casos de Covid-19 e a melhora do cenário epidemiológico da pandemia. Assim, entendemos que o retorno se dará de forma segura”, disse Elaine. A secretária enfatiza, que outro ponto é o mapa de risco, que na bandeira atual (laranja), permite que o transporte escolar opere com capacidade total.

A secretária explica que os alunos que apresentam comorbidades, continuarão sendo atendidos de maneira remota pelos profissionais da educação, com as apostilas. Elaine salienta, que em relação à Educação Infantil, alguns ajustes ainda precisam ser realizados para que se possa oferecer às condições adequadas para o retorno 100% presencial. Conforme a secretária, por este motivo, optou-se por tardar em mais alguns dias a volta às aulas nesta modalidade.

Segundo a secretária, a pandemia de Covid-19 segue fazendo parte do nosso dia a dia, portanto, devemos continuar nos protegendo em casa e nas unidades escolares. A secretária alerta que os alunos com sintomas gripais devem permanecer em casa. Se os sintomas persistirem por mais de dois dias, os pais devem procurar atendimento médico nas unidades de saúde do município ou no hospital, a fim de obter o atestado que deverá ser entregue na escola para justificar a ausência do aluno.

Prefeitura de Itapiranga

