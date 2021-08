Derrubadas se prepara para a Geração e Distribuição da Chama Crioula 2021

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Derrubadas

Pela primeira vez na história, o Município de Derrubadas será palco do maior simbolismo da Tradição Gaúcha, a Geração e a Distribuição da Chama Crioula, que marca todos os anos a abertura dos Festejos Farroupilhas no Rio Grande do Sul.

Uma importante reunião foi realizada na manhã desta terça-feira, 03, nas dependências do Centro Administrativo Municipal de Derrubadas, para planejamento e organização do encontro. Estiveram presentes os representantes do Centro de Tradição Gaúcha (CTG) Veteranos da Tradição, os membros da equipe de organização do evento, a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a Secretária Municipal de Turismo e o Prefeito Municipal, Alair Cemin, bem como a importante presença do Sr. Army João Voss Junior, Coordenador da 20ª Região Tradicionalista.

O evento será realizado entre os dias 10 e 11 de setembro de 2021 e contará com uma novidade este ano, a Geração da Chama Crioula em um dos cenários naturais mais lindos do mundo, o Salto do Yucumã, com 1.800 metros de extensão e quedas d’água com até 12 metros de altura, seguindo o curso do Rio Uruguai na divisa entre o Brasil e a Argentina.

A programação completa do evento será divulgada no decorrer do mês de agosto.

