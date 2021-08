Três Passos registra o 68° óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Três Passos confirmou nesta segunda-feira (02), o 68º óbito em decorrência da Covid-19. A vítima é um homem de 28 anos, que apresentava como comorbidade, a obesidade.

Ele internou no dia 10 de julho, sendo levado a UTI Covid do Hospital de Caridade de Três Passos no dia 13 de julho.

Devido aos vários dias de internação, ele não transmitia mais a doença e por esse motivo já não se encontrava na UTI Covid do hospital, e sim na UTI normal. O óbito ocorreu na tarde de domingo, 1º de agosto, as 16h40.

Três Passos não registrou nenhum novo caso de Covid-19, no período entre o sábado dia 31 de julho e esta segunda-feira, 02 de agosto. No mesmo intervalo de tempo, 72 horas, foram confirmadas seis novas recuperações da doença.

Os casos ativos de coronavírus caíram para 12, sendo os casos suspeitos que aguardam resultado laboratorial, também 12. Três Passos tem 48 pessoas orientadas ao isolamento domiciliar.

O município voltou a registrar uma nova internação, trata-se de uma mulher que está na Ala-Covid e é um caso suspeito de coronavírus.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS COVID-19 TRÊS PASSOS (02 de AGOSTO)

*Atendimentos 26.577

*Hospitalizações: 1

*Casos negativos 7.496

*Casos confirmados 2.927

*Casos recuperados 2.847

*Casos ativos: 12

*Óbitos: 68

*Aguardam resultado: 12

*Orientados ao Isolamento: 48

*Doses aplicadas: 1° dose: 15.645, 2° dose: 7.481

