Pelo menos cinco pessoas ficam feridas em briga generalizada em Redentora

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em uma briga generalizada no último sábado (31) no centro de Redentora. O fato foi registrado por volta das 18h pela Brigada Militar. A briga ocorreu na Rua Capitão Daindo, no centro da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, dois homens compareceram à Brigada Militar e informaram terem sido vítimas de lesão corporal e de disparo de arma de fogo.

Conforme o relatos prestados à polícia, a confusão ocorreu no momento em que os homens participavam de uma confraternização alusiva ao Dia do Colono e Motorista. Um indivíduo teria começado a discutir com os participantes. Alguns minutos depois, outros dois homens portando pedaços de pau e facão chegaram ao local e deram início à briga generalizada.

Ainda de acordo com o registro policial, um homem portando uma arma de fogo disparou de quatro a cinco vezes em direção a uma das vítimas. Para se defender, a vítima teria se jogado no chão e não foi atingida. Ele sofreu apenas lesões no rosto e cabeça devido aos chutes, socos e pauladas.

A outra vítima que procurou a Brigada Militar informou que sofreu lesões na cabeça, sendo um corte profundo, provocadas por um homem armado com um pedaço de pau. Além das duas vítimas que procuraram a Brigada Militar, no mínimo mais três ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela; um deles teria sido liberado após atendimento.

Ambos os envolvidos desconhecem o motivo da briga e representaram contra os acusados pela autoria das agressões. Os exames de corpo de delito serão realizados nesta segunda-feira (2). No registro da ocorrência o fato foi classificado como tentativa de homicídio.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

