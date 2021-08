Compartilhar Pin 0 Compart.

O site Portela Online teve acesso a imagens incríveis realizadas por um turista no Salto do Yucumã que mostram o exato momento em que uma onça pintada atravessa o Rio Uruguai entre o Brasil e a Argentina. No site você pode escolher a plataforma para ver o vídeo, Instagram, Facebook ou You Tube.

