Companheira da mãe que matou a criança de 7 anos e jogou no rio é presa em Imbé

A companheira da mãe que jogou o filho de 7 anos no Rio Tramandaí, foi presa preventivamente. Ela chegou no início da noite de domingo (1º) na delegacia de Imbé, no Litoral Norte.

A representação do delegado que esta a frente do caso recebeu parecer favorável do Ministério Público e teve a prisão temporária decretada pelo plantão do Poder Judiciário da Comarca de Tramandaí por 30 dias.

Segundo a Polícia, analisando o conteúdo dos celulares apreendidos, a companheira terá de responder pelos crimes de tortura, homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Na opinião dos investigadores, ela ajudou a companheira no crime.

Fonte: Agencia GBC

