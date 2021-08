Caixa eletrônico da agência do Bradesco de Seberi foi arrombado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Maicon Ferreira

Um arrombamento de um caixa eletrônico foi registrado no município de Seberi na manhã de hoje, 02. Conforme apurado no local, o arrombamento teria ocorrido durante a madrugada sem levantar suspeitas. Pela manhã desta segunda-feira funcionários da agência avistaram o caixa danificado e acionaram a polícia.

A Polícia Civil e o IGP estão no local realizando o levantamento preliminar. Conforme o delegado Eduardo Nardi, a partir de agora as forças policiais estão levantando imagens de câmeras de segurança das proximidades do local. A agência não possui alarme. Eduardo reforçou e solicitou o apoio da comunidade para auxiliar nas investigações.

Fonte: Rádio Avenida FM

