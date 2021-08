BM apreende entorpecente arremessado na Penitenciária Modulada de Ijuí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

No final da tarde de domingo (01/08/2021), a guarnição da Brigada Militar, que faz a Guarda Externa da Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí, observou movimentação estranha nas imediações da penitenciária, onde uma pessoa com roupa escura, se aproximou da lateral do Módulo V-2 e arremessou 05 embalagens no formato de bola para o interior do estabelecimento penal.

Três das embalagens caíram junto do pátio, próximo as celas e logo foram recolhidas pelos detentos no modo pescaria. Duas das embalagens caíram na passarela e foram apreendidas pelos policiais, sendo constatado que eram embalagens apeluciadas embrulhadas com fita plástica, sendo que em seu interior haviam 10 pequenos tijolos de maconha, cerca de (1.100g) e porções de cocaína.

O suspeito se evadiu do local e não foi mais localizado. Diante dos fatos os policiais apreenderam o material que foi encaminhado até a Sede do 29º BPM, onde foi lavrada a devida comunicação da ocorrência .

Brigada Militar

