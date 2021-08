Veículos furtados em Humaitá foram recuperados pela Brigada Militar

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

A Brigada Militar recuperou nesse sábado, 31 de julho, um veículo GM/Corsa que havia sido furtado na sexta-feira (30), em Humaitá.

A ação dos brigadianos ocorreu na Localidade de Linha Wolf, interior do município.

Também no sábado (31/07), no bairro Pindorama em Três Passos, Policiais Militares do 7º BPM realizaram a recuperação de outro veículo, desta vez um Fiat/Uno que havia sido furtado também na noite de sexta-feira (30), em Humaitá.

O veículo estava abandonado em via pública, sendo constatado que a bateria havia sido subtraída.

