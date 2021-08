Compartilhar Pin 0 Compart.

No início da noite de sábado (31/07), no bairro Glória em Três Passos, Policiais Militares do 7º BPM realizaram a apreensão de quatro buchas de cocaína.

A droga foi encontrada quando os policiais realizaram a abordagem de um veículo que era conduzido por uma mulher de 39 anos de idade e na carona um homem de 33 anos.

O casal foi conduzido a Delegacia de Polícia de Três Passos.

Brigada Militar

