Tenente Portela fecha o mês de Julho com mais de 50% da população imunizada

Percentual se refere aos portelenses com mais de 18 anos vacinados no RS com as duas doses ou com a dose única.

Tenente Portela fecha o mês de julho com 53,6% da população adulta – estimada em 10.300 – com o esquema vacinal completo contra a Covid. São 5.526 portelenses que já receberam as duas doses ou a dose única. Quanto a primeira dose, os dados disponibilizados pelos sistemas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do RS indicam que a imunização parcial atingiu 91,5% dos indivíduos com mais de 18 anos, com domicílio em Tenente Portela.

Das 15.098 doses recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 93,9% foram aplicadas, ou seja, 14.183. Estes números, altamente positivos, que inclusive renderam premiação ao Município, comprovam o esforço das equipes em vacinar a população o mais rápido possível. Para a gestora do órgão municipal, Magna Sinhori, estes números poderiam ser ainda mais abrangentes. “O avanço na vacinação depende da quantidade de doses que são enviadas. Nesta semana recebemos um número bem aquém e por isso o ritmo de vacinação foi reduzido”, completa.

Para os próximos dias a expectativa é de que novos lotes dos imunizantes sejam encaminhados e com isso seja possível seguir avançando nas faixas etárias. Nesta sexta-feira, 30, a vacinação chegou aos portelenses com 27 anos. “Com o reduzido número de doses, não foi possível finalizar esta faixa, o que deverá ser feito na próxima semana”, finaliza a secretária.

VACINÔMETRO: confira o card os números atualizados na manhã deste sábado, 31.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.

