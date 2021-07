PRF realiza operação e prende contrabandista e traficantes na mesma tarde na região norte do estado

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

Na tarde de sexta-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação de combate aos crimes transfronteiriços e apreendeu um Fiesta com milhares de maços de cigarros contrabandeados e um Ka com dezenas de tabletes de maconha. Um contrabandista e dois traficantes foram presos. A operação contou com apoio do serviço de inteligência da PRF.

Policiais Rodoviários Federais localizaram um Fiesta ingressando no Rio Grande do Sul vindo de Santa Catarina. Foi dada ordem de parada para o carro, porém o motorista passou a fugir da viatura por vários quilômetros em alta velocidade. Na tentativa de despistar os policiais, o motorista acessou a cidade de Sananduva. A viatura continuou a perseguir o fugitivo, que acabou batendo em dois carros, até que foi interceptado e preso. Ele tem 30 anos e mora em Cascavel. O veículo estava carregado com mais de 12 mil maços de cigarro.

Logo depois, na sequência da operação, uma outra equipe da PRF abordou um Ka na BR 285, quando chegava em Passo Fundo. Havia dois homens no carro, de 23 e 24 anos, moradores de Sapucaia do Sul. Foi realizada uma busca minuciosa e localizados 28 quilos de maconha escondidos dentro do tanque de combustível.

O contrabandista e os traficantes foram presos e conduzidos para área judiciária. Os carros, o cigarro e a droga foram apreendidos.

