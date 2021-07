Mulher morre e dois ficam feridos após grave acidente em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: João Victor Lopes/ Rádio Uirapuru

Na madrugada deste sábado (31), uma grave colisão frontal, resultou em duas pessoas feridas e um óbito, na BR-285, em Passo Fundo. O fato ocorreu a poucos metros do condomínio La Barra.

Segundo informações, a colisão envolveu um veículo Peugeot/307, preto, com placas de Passo Fundo e um Hyundai /HB20, branco, com placas de Passo Fundo. Segundo informações obtidas pela Reportagem Policial da Rádio Uirapuru, os veículos transitavam em sentidos contrário, quando houve a colisão. O condutor do Hyundai/HB20 fugiu do local, após o acidente.

As equipes de socorro do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo e do Samu foram acionadas para a ocorrência. No local, o Samu atendeu e encaminhou ao Hospital de Clínicas (HC), duas vítimas, sendo elas um homem de 27 e uma mulher de 21 anos, ambas em estado estável. O Corpo de Bombeiros realizou atendimento a uma vítima, em estado grave, sendo encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), qual devido a gravidade, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no hospital. Segundo informações, a mulher ainda não foi identificada.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência. Os veículos foram removidos ao pátio do Auto Guincho Petrópolis (Guincho Detran).

A preservação da identidade da vítima fatal esta sendo preservada até que a família saiba do ocorrido.

Fonte: Rádio Uirapuru

