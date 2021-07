Policial militar morre em acidente com pista congelada em SC; horas antes, fez postagens sobre neve

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PM/divulgação

Um grave acidente deixou um policial militar morto e outras cinco pessoas feridas na SC-390, em Anita Garibaldi, na Serra de de Santa Catarina, na manhã de quinta-feira (29). A viatura onde o sargento Gilmar Antunes de Cordova estava colidiu frontalmente com um outro carro. Havia gelo na pista no momento da colisão.

O acidente foi registrado no interior do município, por volta das 7h. Segundo o sargento Ricardo dos Santos Netto, que esteve no local nesta manhã, além do policial morto, a viatura que se envolveu na colisão era ocupada por outros três militares.

Já no outro veículo havia um casal. Todos todos os feridos foram levados para hospitais da região com machucados leves.

O sargento morreu ainda no local. Gilmar trabalhava na Polícia Militar de Anita Garibaldi e horas antes da colisão, publicou nas redes sociais uma foto da neve que caiu na cidade na noite de quarta-feira (28).

Acidente

O Corpo de Bombeiros de Lages, na mesma região, foi acionado para atender a ocorrência. No relatório, a corporação confirmou que a pista congelada fez com que o veículo invadisse a pista contrária e atingisse a viatura da PM.

Em nota, a Polícia Militar de Santa Catarina confirmou que o veículo perdeu o controle da direção devido ao gelo na pista. O órgão também lamentou a morte do sargento e disse que ele se deslocava para reforçar a Operação Inverno, que ocorre na Serra catarinense.

“A viatura da Polícia Militar deslocava com efetivo para reforço da Operação Inverno quando um veículo na direção contrária perdeu o controle da direção devido ao gelo na pista e atingiu a viatura da PMSC, que estava com quatro ocupantes. Os outros policiais ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital, onde seguem em observação médica”, escreveu a PM em comunicado.

Fonte: Caroline Borges e Catarina Duarte, G1 SC e NSC

