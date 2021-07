PRF apreende droga em Santa Maria, em táxi oriundo de Ijuí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

No final da noite de quarta-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase dois quilos de maconha em um táxi. O motorista foi preso e o adolescente que viajava com ele foi apreendido.

Em uma ação com a participação do serviço de inteligência da PRF, os policiais abordaram um táxi Corsa de Ijuí que chegava em Santa Maria. No carro estavam um adolescente de 16 anos e o motorista, de 44 anos, já com três ocorrências por tráfico de drogas.

Junto aos pés do passageiro, os PRFs encontraram quase dois quilos de maconha. Os infratores disseram que vinham de Ijuí e pretendiam entregar a droga Santa Maria.

Eles foram conduzidos para a delegacia. O carro e a maconha, suficiente para a produção de mais de 3 mil cigarros para consumo, foram apreendidos.

