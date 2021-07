Ministério da Saúde confirma redução do intervalo entre doses da vacina da Pfizer de 12 para três semanas

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

O Ministério da Saúde confirmou que o intervalo entre as doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech será mesmo alterado de 12 para três semanas, mas que ainda analisa o “melhor momento” para colocar a nova medida em prática.

Em nota, a assessoria de imprensa da pasta informou que o assunto está sendo analisado pelo governo federal junto das secretarias estaduais e municipais de Saúde.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

Atualmente, o prazo entre a primeira e a segunda doses recomendado pelo ministério é de 12 semanas, almejando a rápida imunização de uma parcela mais ampla da população. No Rio Grande do Sul, o intervalo está em 10 semanas, e a ideia do governo estadual era de voltar a ampliá-lo para 12 semanas a partir da liberação de novos lotes.

De acordo com o ministério, “o ajuste não prejudicará a manutenção do ritmo acelerado de vacinação no país e acompanhará o cronograma de recebimento de doses para garantir que não haja atraso na aplicação dos imunizantes”.

Gaúcha ZH

Curtir isso: Curtir Carregando...