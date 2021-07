Gelo no asfalto em seis rodovias de SC provoca alerta da polícia rodoviária

Compartilhar Pin 0 Compart.

A neve que voltou a cair em Santa Catarina na noite desta quarta-feira (28) provocou alerta em seis rodovias do Estado, por conta do gelo acumulado na pista. A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv) continua monitorando as estradas durante esta quinta-feira (29).

Conforme a PMRv, as rodovias com gelo acumulado na pista são a SC 390, em Bom Jardim da Serra, SC 114, em São Joaquim, SC 110 e Serra do Corvo Branco, em Urubici, SC 112, em Urupema, e a Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller.

Algumas estradas foram interditadas durante a madrugada e foi necessário o uso de sal para derreter o gelo.

Fonte: NSC-Total

