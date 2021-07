Caso de raiva em bovino é confirmado em Coronel Barros

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

Um caso de raiva em bovino foi registrado no município de Coronel Barros. O diagnóstico foi confirmado após a coleta de material do animal com suspeita, que foi enviado para laboratório e obteve resultado positivo para a doença no dia 23 de julho.

A suspeita é que o animal tenha sido infectado em outro município, já que o mesmo chegou recentemente a Coronel Barros. De qualquer forma, é importante que os proprietários fiquem atentos para a ocorrência de novos casos.

Continua após as publicidades... Continua o texto...

A raiva é uma doença causada por vírus que afeta o sistema nervoso central, e pode atingir todos os mamíferos, inclusive o ser humano. Sua transmissão ocorre principalmente, pelos morcegos hematófagos que através de sua mordida transmitem o vírus. Cães e gatos, se estiverem contaminados, também podem transmitir a doença para os humanos através de mordedura.

Entre os sintomas estão o isolamento do animal, perda de apetite, salivação abundante, tremores, perda de equilíbrio, quedas, andar em círculos, movimentos de pedalagem, estiramento do pescoço, agressividade (mais comum em cães e gatos), aumento da sensibilidade (barulhos podem fazer o animal ficar com medo).

É extremamente importante que os proprietários de bovinos, equinos, cães e gatos, vacinem seus animais, pois é a única maneira de prevenir esta doença.

Importante ressaltar que as pessoas nunca devem manipular animais suspeitos, pois podem vir a se contaminar, colocando sua vida em risco, e caso isso aconteça, devem procurar orientação médica.

Em caso de se observar animais com sinais sugestivos de raiva e sinais de ataques de morcegos no rebanho deve ser comunicada a Inspetoria Veterinária do município.

Fonte: Rádio Progresso de Ijuí

Curtir isso: Curtir Carregando...