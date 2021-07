Cai para três o número de municípios sem mortes por coronavírus no RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

O número de municípios sem mortes em decorrência do coronavírus caiu para três no Rio Grande do Sul. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), Pedras Altas, na região Sul, teve o primeiro óbito por Covid-19 registrado na atualização divulgada nesta quarta-feira.

Assim, apenas Benjamint Constant do Sul e Novo Tiradentes, no Norte, e Guabiju, na região Nordeste, ainda não tiveram vidas perdidas em função da enfermidade, segundo o Painel Coronavírus RS.

Além da morte em Pedras Altas, o boletim diário desta quarta confirmou outras 57. Com isso, o Rio Grande do Sul chegou a 33.205 vidas perdidas por complicações relacionadas a Covid-19. A mortalidade é de 291,9 a cada 100 mil habitantes e a letalidade, de 2,4%

A SES também reportou mais 3.361 novos casos, de um total de 1.358.763 contaminados desde o início da pandemia. Desses, 97% são considerados recuperados e 1% segue em acompanhamento médico. Nesta tarde, de acordo com a secretaria, a doença já havia infectado 11.942 a cada 100 mil habitantes do Rio Grande do Sul.

UTIs

A ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) permanece diminuindo em território estadual. De ontem para hoje, os dados da SES confirmaram redução de meio ponto percentual na lotação, que caiu de 66% para 65,5%

Já na Capital, o índice se mantém estável há 24 horas, com 78% dos leitos ocupados por pacientes em estado grave.

